Пропавшими без вести на оккупированном Донбассе считаются 257 человек

Пропавшими без вести на оккупированной части Донбасса считаются 257 человек.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные Службы безопасности Украины.

"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РоSSийской Федерации в Донецкой и Луганской областях значатся как: пропавшие без вести - 257 человек, незаконно лишенные свободы - 240 человек", - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что украинская сторона принимает меры, которые должны способствовать освобождению всех незаконно лишенных свободы лиц, заложников, содержащихся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

"Соответствующие предложения по данному поводу регулярно подаются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины и обработке с привлеченными в рамках "минского формата" международными гуманитарными организациями. Работа по данным направлениям продолжается", - заверили в ведомстве.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен, в рамках которого в Украину вернулись 35 граждан, в том числе 24 моряка, захваченные ФСБ РоSSии осенью 2018 года в районе Керченского пролива.

Также в Киев вернулись 11 политзаключенных. Среди освобожденных были Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие.

В РоSSию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан Украины. Среди них - подозреваемый в государственной измене руководитель информационного агентства "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский и бывший боевик группировки "ДНР" Владимир Цемах, которого считают важным свидетелем в расследовании дела сбитого Донбассе самолета рейса MH17.