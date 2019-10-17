Сотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОП

Кирилл Тимошенко извинился за эту ошибку.

Сотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОП

Сотрудник Офиса президента Владимира Зеленского, который "отправил" его в в Литву вместо Латвии, получил взыскание.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

"Вчера в заметке на аккаунте Офис Президента Украины в соцсетях была допущена ошибка в написании названия страны, в которую глава государства совершал официальный визит. Ошибку сразу же исправили. Специалист по работе в соцсетях, который допустил эту ошибку, получил взыскание и географический атлас в подарок", - написал он в фейсбуке.

Тимошенко также извинился за эту ошибку.

Напомним, в фейсбуке ОП назвали Латвию, где с официальным визитом находится Зеленский, Литвой. Ошибку заметили пользователи соцсетей и через 20 минут ее исправили.

Это уже не первый случай географической ошибки у работников ОП. Так, во время визита Зеленского в Канаду на официальном сайте президента в программе визита было указано, что он будет находиться в столице Торонто.

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