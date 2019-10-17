НАБУ провело обыски в Черновицком облсовете

Следственные действия проводились в кабинете главы облсовета.

НАБУ провело обыски в Черновицком облсовете
Фото: facebook.com/suspilne.bukovyna

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро в среду провели обыски в Черновицком областном совете.

По данным UA:Буковина, следственные действия проводились в том числе в кабинете главы облсовета Ивана Мунтяна, а также у начальника юридического отдела и управляющего делами облсовета.

О причине обысков пока не известно.

Напомним, что Иван Мунтян - глава черновицкой областной организации партии "Батькивщина".

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