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2019-10-17
НАБУ провело обыски в Черновицком облсовете
Следственные действия проводились в кабинете главы облсовета.
Фото: facebook.com/suspilne.bukovyna
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро в среду провели обыски в Черновицком областном совете.
По данным UA:Буковина, следственные действия проводились в том числе в кабинете главы облсовета Ивана Мунтяна, а также у начальника юридического отдела и управляющего делами облсовета.
О причине обысков пока не известно.
Напомним, что Иван Мунтян - глава черновицкой областной организации партии "Батькивщина".
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