НАБУ провело обыски в Черновицком облсовете

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро в среду провели обыски в Черновицком областном совете.

По данным UA:Буковина, следственные действия проводились в том числе в кабинете главы облсовета Ивана Мунтяна, а также у начальника юридического отдела и управляющего делами облсовета.

О причине обысков пока не известно.

Напомним, что Иван Мунтян - глава черновицкой областной организации партии "Батькивщина".