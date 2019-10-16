Рада ввела наказание для депутатов-прогульщиков

За отсутствие без уважительных причин будут лишать денег.

Рада ввела наказание для депутатов-прогульщиков
Фото: Михаил Палинчак

Верховная Рада в среду приняла во втором чтении и в целом законопроект №1035-2 о наказании за прогулы для народных депутатов.

Его поддержали 265 депутатов.

В законопроекте говорится, что депутат, пропустивший без уважительных причин более 30% голосований на пленарных заседаниях или более 50% заседаний комитета, в состав которого он избран, будет лишен права на возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц. Сейчас это около 30 тысяч гривен.

Участие не менее чем в 70% голосований также будет основанием для начисления заработной платы, которая составляет от 35 до 43 тысяч гривен.

Присутствие депутата будут контролировать при помощи электронной системы голосования.

Напомним, что президент Владимир Зеленский раньше внес законопроект о лишении мандата за кнопкодавство и прогулы, но это предполагает изменение Конституции и требует времени.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Одессе задержали активистов, которые протестовали против турецкой военной операции в СирииВ Одессе задержали активистов, которые протестовали против турецкой военной операции в Сирии
В РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о МайданеВ РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о Майдане
МИД Украины не смог дать оценку инциденту у посольства ТурцииМИД Украины не смог дать оценку инциденту у посольства Турции
На Закарпатье хотят объединить города с венгроязычным населением в одну ОТГНа Закарпатье хотят объединить города с венгроязычным населением в одну ОТГ
Зеленский посетил военную выставку "Оружие и безопасность 2019" в КиевеЗеленский посетил военную выставку "Оружие и безопасность 2019" в Киеве
Блок рекламы


Похожие новости
Рада приняла новую судебную реформуРада приняла новую судебную реформу
Рада назначила новый состав ЦИКРада назначила новый состав ЦИК
Рада отменила часть "правок Лозового" и дала НАБУ и ГБР право на прослушкуРада отменила часть "правок Лозового" и дала НАБУ и ГБР право на прослушку
Рада отправила Избирательный кодекс на доработкуРада отправила Избирательный кодекс на доработку
Зеленский обратился к украинцам из-за "формулы Штайнмайера" и заверил, что "зрада отменяется"
Рада направила ветированный Зеленским закон о господдержке "Пласта" на доработкуРада направила ветированный Зеленским закон о господдержке "Пласта" на доработку
Рада приняла закон против "Зеонбуда"Рада приняла закон против "Зеонбуда"
Рада приняла в первом чтении новый закон о Киеве с разделением должностей мэра и главы КГГАРада приняла в первом чтении новый закон о Киеве с разделением должностей мэра и главы КГГА
Рада намерена создать новый правоохранительный орган вместо налоговой милицииРада намерена создать новый правоохранительный орган вместо налоговой милиции
Рада приняла евроинтеграционный закон об авторизованных экономических операторахРада приняла евроинтеграционный закон об авторизованных экономических операторах
Последние новости
Подгружаем последние новости