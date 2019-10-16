Тимошенко требует отменить поправку Геруса, которая открывает импорт электроэнергии из РоSSии

Правка вносилась под видом импорта из Беларуси.

Тимошенко требует отменить поправку Геруса, которая открывает импорт электроэнергии из РоSSии
Фото: Lb.ua

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко зарегистрировала в Верховной Раде законопроект об отмене поправки нардепа от «Слуги народа», глава энергетического комитета парламента Андрея Геруса, которая разрешила импорт электроэнергии из РоSSии. Об этом сообщает "Главком".

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» (относительно импорта электрической энергии) зарегистрирован на официальном веб-портале Верховной Рады (реестр.номер 2236-1). Среди соавторов законопроекта - Алексей Кучеренко и Валентин Наливайченко.

Ранее народный депутат Валентин Наливайченко заявил, что международные партнеры Украины выражают обеспокоенность тем, что Украина покупает электроэнергию у роSSийской компании «Интер РАО», руководитель которой Игорь Сечин находится под санкциями США за аннексию Крыма. Наливайченко отметил недопустимость ведения бизнеса со страной-агрессором.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку - разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из РоSSии в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Большинство энергроэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что РоSSия будет использовать его для политического давления на Киев.

4 октября на сайте президента было зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из РоSSии. 7 октября депутаты из фракции «Европейская Солидарность» зарегистрировали проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» (реестр.номер 2236), которым предлагается отменить импорт электроэнергии из РоSSии.

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