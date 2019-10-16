Зеленский подписал закон, который дает НАБУ и ГБР право на прослушку

Также закон отменяет часть так называемых скандальных "поправок Лозового".

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований осуществлять прослушивание независимо от СБУ .

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

"15.10.2019 - возвращен с подписью от президента", - говорится в истории прохождения соответствующего законопроекта (№1009) на сайте Верховной Рады (закон получил №187-IX).

Документ вносит изменения в ст.263 Уголовного процессуального кодекса (УПК), согласно которым НАБУ и ГБР будут уполномочены снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей, что фактически является правом на прослушку.

Также закон отменяет часть так называемых скандальных "поправок Лозового", которые заметно усложнили процедуру досудебного расследования и проведение экспертиз.

Кроме того, документом сохраняется право обжалования уведомления о подозрении. Нормы закона вступят в силу на следующий день после официального опубликования.

Напомним, 4 октября Рада в повторном втором чтении приняла законопроект №1009 авторства президента Владимира Зеленского.