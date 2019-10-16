РоSSийского пропагандиста Корчевникова пустили в Украину

В Госпогранслужбе заявили, что Корчевников не находится в списке лиц, которым запрещен въезд.

РоSSийского пропагандиста Корчевникова пустили в Украину
Борис Корчевников в Киеве
Фото: instagram.com/b.korchevnikov

РоSSийский ведущий на канале "РоSSия-1" и гендиректор телеканала "Спас", который принадлежит Русской православной церкви, Борис Корчевников уже несколько дней находится в Киеве.

В Instagram он сообщил, что получил награду на фестивале православного кино "+Покров", который проходил в столице с 7 по 10 октября с участием представителей Украинской православной церкви Московского патриархата. Корчевников успел посетить Киево-Печерскую лавру, Майдан и встретился со священнослужителями.

В Госпогранслужбе заявили, что Корчевников не находится в списке лиц, которым запрещен въезд в Украину, информирует theБабель.

"Государственную границу Украины пересекают тысячи человек за день. Чтобы разоблачать или не допускать въезд тех лиц, которым запрещен въезд в Украину, наряду с тем, что мы проверяем документы, мы используем базы данных. Это могут быть поручения иных правоохранительных органов или решения судов. Если брать информацию относительно данного лица, то ему не был запрещен въезд", - заявили в ведомстве.

Корчевников известен активной поддержкой РПЦ и политики Владимира Путина. Ранее он вел передачу на роSSийском ТВ и называл Крым "роSSийским", а войну на Донбассе "гражданской, которую начали власти Киева".

В конце августа 2014 года Нацсовет обнародовал "черный список" роSSийских журналистов, в котором значился Корчевников. Список был ередан в СБУ для принятия решения о запрете въезда в Украину за пропаганду войны.

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