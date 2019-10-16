"Суд" в "ЛНР" приговорил жительницу Луганской области к 14 годам заключения за "госизмену"

Ей инкриминировали сотрудничество с украинской спецслужбой.

"Суд" в "ЛНР" приговорил жительницу Луганской области к 14 годам заключения за "госизмену"
Фото: rusexpert.nl

Группировка "ЛНР" приговорила жительницу подконтрольной боевикам территории Луганской области к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.

Об этом сообщили в так называемой генпрокуратуре "ЛНР", передают Новости Донбасса.

Женщине инкриминировали сотрудничество с украинской спецслужбой.

Ее обвинили в сборе и передаче сведений о боевиках "народной милиции", руководящих лицах силовых структур "ЛНР", вербовке "чиновников" группировки, проведении тайниковых операций и содействии торговой блокаде.

Ранее сообщалось, что "суд" в "ДНР" приговорил украинского военнослужащего к 30 годам тюрьмы.

Военнопленного украинского танкиста Богдан Пантюшенко в "ДНР" приговорили к 18 годам заключения.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Одессе задержали активистов, которые протестовали против турецкой военной операции в СирииВ Одессе задержали активистов, которые протестовали против турецкой военной операции в Сирии
В РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о МайданеВ РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о Майдане
МИД Украины не смог дать оценку инциденту у посольства ТурцииМИД Украины не смог дать оценку инциденту у посольства Турции
На Закарпатье хотят объединить города с венгроязычным населением в одну ОТГНа Закарпатье хотят объединить города с венгроязычным населением в одну ОТГ
Зеленский посетил военную выставку "Оружие и безопасность 2019" в КиевеЗеленский посетил военную выставку "Оружие и безопасность 2019" в Киеве
Блок рекламы


Похожие новости
В Луганской области изъяли арсенал оружия террористов "ЛНР"В Луганской области изъяли арсенал оружия террористов "ЛНР"
В РоSSии 72-летнего уроженца Луганской области приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу УкраиныВ РоSSии 72-летнего уроженца Луганской области приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу Украины
Суд приговорил к 9 годам тюрьмы трех боевиков "ДНР"Суд приговорил к 9 годам тюрьмы трех боевиков "ДНР"
На блокпосту в Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцамиНа блокпосту в Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами
В Херсонской области подожгли дом судей Чаплинского и Новокаховского судовВ Херсонской области подожгли дом судей Чаплинского и Новокаховского судов
В Станице Луганской завершили строительство временного перехода на мостуВ Станице Луганской завершили строительство временного перехода на мосту
В "ДНР" украинского танкиста Пантюшенко приговорили к 18 годам заключенияВ "ДНР" украинского танкиста Пантюшенко приговорили к 18 годам заключения
ГБР подозревает начальника ГосЧС в Херсонской области в растрате 235 тыс. гривенГБР подозревает начальника ГосЧС в Херсонской области в растрате 235 тыс. гривен
"Суд" в "ДНР" приговорил украинского военнослужащего к 30 годам тюрьмы"Суд" в "ДНР" приговорил украинского военнослужащего к 30 годам тюрьмы
Украина завершает строительство временного перехода на мосту в Станице ЛуганскойУкраина завершает строительство временного перехода на мосту в Станице Луганской
Последние новости
Подгружаем последние новости