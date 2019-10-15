Бывший министр обороны Кузьмук уволен с военной службы

Генерал достиг предельного возраста пребывания в запасе.

Бывший министр обороны Кузьмук уволен с военной службы
Фото: Главком

Президент Владимир Зеленский уволил бывшего министра обороны Александра Кузьмука с военной службы.

Об этом говорится в указе №751/2019.

"Уволить генерала армии Украины Кузьмука Александра Ивановича с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды", - сказано в нем.

В апреле 2019 года Кузьмуку исполнилось 65 лет, это граничный возраст пребывания в запасе для лиц высшего офицерского состава.

Напомним, что Кузьмук был министром обороны с 1996 по 2001 год и с 2004 по 2005 год.

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