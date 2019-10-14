Меджлис расценил прием Эрдоганом крымских "депутатов" как досадное недоразумение

Меджлис крымскотатарского народа считает, что прием крымских "депутатов" в Турции, на котором присутствовал президент Реджеп Эрдоган, был досадным недоразумением, спровоцированным Кремлем.

Текст заявления обнародовал бывший депутат Верховной Рады, глава Меджлиса Рефат Чубаров.

"Информация об участии «депутатов Государственной Думы», незаконно избранных на временно оккупированной территории Украины, в международном мероприятии, состоявшемся в Турции, а также об их представлении главе Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, воспринята в украинском обществе как досадное недоразумение", - говорится в заявлении.

Меджлис считает, что это была провокация Кремля с целью "навредить высокому уровню доверительных отношений между Украиной и Турцией".

"Граждане Украины справедливо оценивают подобные провокационные ухищрения роSSийской власти как попытку привлечь мировых лидеров и известных политических и общественных деятелей к легитимизации попытки аннексии Крыма и оправдания совершенных роSSийской оккупационной властью преступлений против украинского и крымскотатарского народов", - говорится в заявлении.

Часть вины за произошедшее в Меджлисе возложили на организаторов Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, на которую приехала делегация Госдумы.

Напомним, в 2018 году турецкий лидер Реджеп Эрдоган во время совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что Турция никогда не признавала и не признает незаконную аннексию Крыма Россией .

Однако в октябре 2019 года он лично пожал руку Руслану Бельбеку и Наталье Поклонской, незаконно избранных в Госдуму РФ от оккупированного Крыма.

Фото: https://ria.ru

МИД Украины направил Турции ноту протесту и вызвал на встречу турецкого посла из-за этого инцидента.