Запрет на въезд в РоSSию высших чинов Японии, включая премьера, «совершенно неприемлем» - Фумио Кисида

Премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил запрет на въезд в РоSSию японских чиновников, включая его самого, как «совершенно неприемлемый», сообщает SNN .

Об этом японский премьер заявил в комментарии журналистам во время государственного визита в Рим в среду.

«Вторжение РоSSии в Украину является явным нарушением международного права, а убийство большого числа невинных гражданских лиц — серьезным нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением», — заявил Киcида журналистам.

«Именно роSSийская сторона прибегла к военным средствам и вызвала эту ситуацию. РоSSийская сторона несет полную ответственность за разрыв японо-роSSийских отношений», - подчеркнул он.