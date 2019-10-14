В Харькове открыли памятник защитникам Украины
Основным элементом монумента выбрали куб как самую крепкую геометрическую фигуру.
В Харькове открыли памятник защитникам Украины. Он расположен на одноименной площади Защитников Украины (раньше - площадь Восстания).
Как отмечает пресс-служба Харьковской обладминистрации, основной элемент монумента - куб, самая крепкая геометрическая фигура. Он символизирует Украину – целостное и мощное государство, которое понесло тяжелые потери. Их изобразили в виде 14 металлических стел, на которых выбиты строки произведения Владимира Сосюры "Любіть Україну". Число 14 символизирует 2014 год, когда началась роSSийская агрессия.
На сайте академии Национальной гвардии Украины, расположенной на этой площади, возле монумента создано многофункциональное пространство для торжественных мероприятий, в том числе самой академии.
Напомним, что 14 октября отмечается День защитников Украины.
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