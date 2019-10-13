МИД направил ноту протеста Турции из-за визита крымских "депутатов"

Турецкого посла пригласили в министерство для объяснений.

МИД направил ноту протеста Турции из-за визита крымских "депутатов"
Фото: Макс Требухов

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции в связи со встречей президента Реджепа Тайипа Эрдогана с "депутатами" Госдумы РоSSии, избранными в аннексированном Крыму.

"Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции через эту встречу. Посол Турции в Украине приглашен в МИД", - говорится в заявлении МИД Украины в твиттере.

РоSSийские депутаты во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным приехали в Стамбул 12 октября для участия в конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

В составе роSSийской делегации два "депутата" из аннексированного Крыма - Руслан Бельбек и Наталья Поклонская. Именно она распространила в соцсетях фотографию своего рукопожатия с президентом Турции Эрдоганом и заявила о "теплом приеме".

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИТруба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГАТкаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГА
На Закарпатье пограничники задержали водолазов-контрабандистовНа Закарпатье пограничники задержали водолазов-контрабандистов
Азаров прослезился во время интервью об УкраинеАзаров прослезился во время интервью об Украине
Воронченко заявил, что РоSSия солгала Международному трибуналу о том, что вернула Украине захваченные кораблиВоронченко заявил, что РоSSия солгала Международному трибуналу о том, что вернула Украине захваченные корабли
Блок рекламы


Похожие новости
В РПЦ пригрозили Элладской церкви "последствиями" из-за признания ПЦУВ РПЦ пригрозили Элладской церкви "последствиями" из-за признания ПЦУ
130 тыс. сирийцев стали беженцами из-за военной операции Турции, - ООН130 тыс. сирийцев стали беженцами из-за военной операции Турции, - ООН
Обсуждение с МВФ следующего транша заморожено из-за позиции Зеленского по "Приватбанку", - РожковаОбсуждение с МВФ следующего транша заморожено из-за позиции Зеленского по "Приватбанку", - Рожкова
Луценко оказался замешан в деле, из-за которого в США арестовали "посредников" ДжулианиЛуценко оказался замешан в деле, из-за которого в США арестовали "посредников" Джулиани
МИД Украины не смог дать оценку инциденту у посольства ТурцииМИД Украины не смог дать оценку инциденту у посольства Турции
Возле посольства Турции в Киеве напали на митингующих в поддержку курдовВозле посольства Турции в Киеве напали на митингующих в поддержку курдов
Зеленский придрался к журналисту "НВ" из-за иностранного владельца этого изданияЗеленский придрался к журналисту "НВ" из-за иностранного владельца этого издания
Пациентские организации вышли к Кабмину на пикет из-за проблем с закупкой лекарствПациентские организации вышли к Кабмину на пикет из-за проблем с закупкой лекарств
Яременко посоветовал не волноваться из-за расследования "роли Украины" в крушении MH17Яременко посоветовал не волноваться из-за расследования "роли Украины" в крушении MH17
Разведение войск в Петровском и Золотом отложили из-за обстреловРазведение войск в Петровском и Золотом отложили из-за обстрелов
Последние новости
Подгружаем последние новости