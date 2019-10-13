Посол США в ЕС будет свидетельствовать в Конгрессе против Трампа, - WP

Ранее он отрицал, что между США и Украиной есть договоренность о расследовании дела Байдена.

Посол США при Евросоюзе Гордон Сондланд даст показания перед Конгрессом по делу об импичменте Дональда Трампа. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

По информации газеты, дипломат будет свидетельствовать о том, что президент Дональд Трамп попросил его отрицать договоренность с Украиной.

Сондланд даст показания на следующей неделе. Якобы он не знал, существует ли с Украиной договоренность по поводу расследования дела Байдена в обмен на поставки оружия.

До этого сторонники действующей администрации считали отрицание Сондланда одним из аргументов в пользу того, что договоренности между Трампом и Зеленским не существует.

Ранее Госдепартамент запретил послу свидетельствовать перед Конгрессом. Однако, по информации издания Axios, близкие к Трампу республиканцы призвали президента позволить дипломату предстать перед комитетами.

Союзники Трампа верят, что свидетельство Сондленда будет полезным их стороне и считают посла "человеком Трампа", поскольку он пожертвовал $1 млн на его инаугурацию.

По версии критиков Трампа, Сондленд – один из ключевых фигурантов истории о том, как американский президент пытался убедить новое руководство Украины публично взять на себя обязательство расследовать дело против сына его конкурента на выборах Джо Байдена, отмечает Axios.