Посол США в ЕС будет свидетельствовать в Конгрессе против Трампа, - WP

Ранее он отрицал, что между США и Украиной есть договоренность о расследовании дела Байдена.

Посол США в ЕС будет свидетельствовать в Конгрессе против Трампа, - WP
Гордон Сондланд
Фото: https://www.usnews.com

Посол США при Евросоюзе Гордон Сондланд даст показания перед Конгрессом по делу об импичменте Дональда Трампа. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

По информации газеты, дипломат будет свидетельствовать о том, что президент Дональд Трамп попросил его отрицать договоренность с Украиной.

Сондланд даст показания на следующей неделе. Якобы он не знал, существует ли с Украиной договоренность по поводу расследования дела Байдена в обмен на поставки оружия.

До этого сторонники действующей администрации считали отрицание Сондланда одним из аргументов в пользу того, что договоренности между Трампом и Зеленским не существует.

Ранее Госдепартамент запретил послу свидетельствовать перед Конгрессом. Однако, по информации издания Axios, близкие к Трампу республиканцы призвали президента позволить дипломату предстать перед комитетами.

Союзники Трампа верят, что свидетельство Сондленда будет полезным их стороне и считают посла "человеком Трампа", поскольку он пожертвовал $1 млн на его инаугурацию.

По версии критиков Трампа, Сондленд – один из ключевых фигурантов истории о том, как американский президент пытался убедить новое руководство Украины публично взять на себя обязательство расследовать дело против сына его конкурента на выборах Джо Байдена, отмечает Axios.

Напомним, 25 июля 2019 года состоялся телефонный разговор президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Спустя три месяца он стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента. Трампа подозревают в том, что он попросил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена, сына одного из вероятных соперников на выборах в 2020 году.

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