Пристайко: итоговый документ "нормандской" встречи еще не согласован
"Согласована только та часть, которая касается формулы Штайнмайера".
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что итоговый документ предстоящей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и РоSSии согласован только в части формулы Штайнмайера, остальные вопросы пока обсуждаются. Об этом он заявил в интервью "Укринформу".
Комментируя сообщения роSSийских СМИ о том, что в предварительно согласованном итоговом документе "нормандского" саммита нет пункта о передаче Киеву контроля над границей до выборов, министр заявил, что "согласована только та часть, которая касается формулы Штайнмайера".
"Я не знаю, каким будет окончательный документ, но согласованный в настоящее время советниками на самом деле очень короткий и фактически отмечает только достигнутый прогресс. Например, там написано, что стороны приветствуют завершение разведения и восстановление сообщения в Станице Луганской, обмен пленными и уполномочивают своих министров иностранных дел, условно говоря, работать дальше. Это позволяет россиянам сказать, что там нет контроля над границей, но там вообще ничего нет", - сказал Пристайко.
Министр отметил, что подобные вбросы со стороны РоSSии продолжаются, чтобы создать еще большее напряжение в Украине.
"Вы посмотрите, в Минске согласовывают формулу Штайнмайера, а затем выходят "руководители ЛНР/ДНР" и заявляют, что в Киеве наконец поняли, что никогда не будут иметь над нами власти. Несомненно, это делается для того, чтобы настроить население против миротворческой политики президента Зеленского" , - убежден министр.
Ранее сообщалось, что "нормандская четверка" начала согласование новой даты саммита. Зеленский уверен, что встреча состоится в ноябре.
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