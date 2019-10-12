Лукаш вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Бывшего министра юстиции Украины времен Януковича Елену Лукаш вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру Украины на 17 октября. Скан-копию повестки Лукаш выложила на своей странице в Facebook.

В повестке указано, что экс-министра вызывают к старшему следователю по особо важным делам Генпрокуратуры Юрию Кривобоку "для проведения следственных и процессуальных действий, а именно сообщения об изменении ранее сообщенного подозрения и допроса в качестве подозреваемой" в рамках расследования уголовного производства № 42014000000000409.

Лукаш написала, что придет на допрос.

"Испытывая непреодолимое желание помочь ГПУ и ее новому руководству, сообщаю, что являться и говорить буду даже чаще, чем вам бы хотелось, никуда не уезжаю, в суд за санкциями ходить не надо, сама все открою, ко всему готова, всегда на связи, на следственные действия можно вызывать по любым контактам. Даже тут в комментариях", - написала Лукаш.

Напомним, Елена Лукаш в 2013-2014 годах занимала пост министра юстиции в правительстве Николая Азарова. 27 февраля 2014 года после победы Евромайдана она была отправлена в отставку и исчезла из публичного пространства. Лукаш задержали в ноябре 2015 года и предъявили подозрение в растрате 2,5 млн грн.

По версии следствия, Лукаш, работая министром юстиции, по предварительному сговору со служебными лицами ООО "Европейская правовая группа" и физическими лицами-предпринимателями, в течение августа 2013 года - января 2014 года завладела госсредствами в сумме 2,523 млн гривен, проведя фиктивные тендеры в рамках общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС .

По состоянию на февраль 2018 года, уголовное производство было приостановлено.