На Закарпатье хотят объединить города с венгроязычным населением в одну ОТГ

Венгры, проживающие в Закарпатской области, намерены обратиться к центральной власти с просьбой создать ОТГ с центром в Берегово. Об этом заявил заместитель главы Закарпатского облсовета Иосиф Борт в интервью местному изданию, передает Mukachevo.net.

По его мнению, планы Киева оставить из 13 районов Закарпатской области только четыре с центрами в Ужгороде, Мукачево, Хусте и Тячеве недопустимо для местных венгров.

"Мы планируем поднять этот вопрос на следующем заседании областного совета. Мы подадим петицию к центральному законодательному органу с просьбой о создании на Закарпатье пятого, венгерско-централизованного округа ", - сообщил замглавы Закарпатского облсовета.

Он считает, что при осуществлении административной реформы должен учитываться этнический состав населения.

"С одной стороны, у нас много венгроязычных районов, которые просто исчезнут. С другой стороны, кроме перечисленных выше городов, Берегово выполняет все требования, чтобы стать районным центром", - сказал Борт.

Вопрос объединения населенных пунктов, где проживают венгры, в одну ОТГ на этой неделе на конференции обговорили около 40 глав сельсоветов.

Напомним, в июле на газету союза венгров завели дело из-за публикации карты Закарпатья в цветах флага Венгрии.

Ранее сообщалось, что ЦИК назначила первые местные выборы в 86 ОТГ на 22 декабря.