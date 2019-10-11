Комбригом 58-й ОМПБр стал выпускник Военного колледжа Армии США
Полковника Геннадия Шаповалова личному составу соединения представили 11 октября.
Новым командиром 59-й отдельной мотопехотной бригады стал полковник Геннадий Шаповалов.
Нового комбрига личному составу соединения 11 октября представил заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг" генерал-майор Бронислав Жуковский, пишет Думская.
Геннадий Шаповалов недавно окончил Военный колледж Армии Соединенных Штатов Америки, где готовят старший офицерский состав для сухопутных войск США, а также иностранных слушателей по программе подготовки руководящего состава для дальнейшего продвижения по службе в ранге до генерал-лейтенанта включительно.
59-я отдельная мотопехотная бригада была образована 8 декабря 2014 года совместной директивой Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины. Первоначально формировалась из батальонов территориальной обороны.
Управление и часть подразделений бригады находятся в Гайсине Винницкой области. 10-й отдельный мотопехотный батальон - в Тростянце Винницкой области, 9-й отдельный мотопехотный батальон - в Кодыме Одесской области, а 11-й - в Подольске Одесской области.
В 2015 году в состав бригады включили танковую роту, артиллерийский и противотанковый дивизионы. В дальнейшем часть развернут в полноценную механизированную бригаду.
59-я ОМПБр провела несколько ротаций на фронте роSSийско-украинской войны в Донецкой области.
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