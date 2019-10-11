От полученных на Донбассе ранений погиб украинский военный Вячеслав Кубрак

Сегодня, 11 октября погиб украинский военный командир инженерно-саперного взвода, прапорщик Кубрак Вячеслав Анатольевич (позывной «Пуля»). Об этом сообщила 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

«В результате получения минно-взрывного ранения 8 октября, во время выполнения боевой задачи в Операции объединенных сил, сегодня в Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова умер прапорщик Кубрак Вячеслав Анатольевич - командир инженерно саперного взвода», - сказано в сообщении.

4 июня 2015 г. Вячеслав Кубрак, одним из первых бойцов украинской армии, удостоен звания «Народный Герой Украины» и награжден первой негосударственной наградой - орденом «Народный Герой Украины».

Напомним, за минувшие сутки боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела погиб один украинский военнослужащий.

Президент РоSSии Владимир Путин заявил, что в срыве разведения сил на Донбассе виноваты украинские националисты, а президент Владимир Зеленский не может на них повлиять.