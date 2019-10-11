На создание условий для выборов на Донбассе могут уйти десятки лет, - замглавы МИД

"Выборы под роSSийскими войсками произойти не могут. Понятно?"

На создание условий для выборов на Донбассе могут уйти десятки лет, - замглавы МИД
Фото: пресс-служба президента

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар считает, что па создание условий для выборов на Донбассе могут понадобиться десятки лет.

Об этом он сказал 10 октября в Херсоне в рамках проекта "Диалоги об Украине", пишет "Укринформ".

"Выборы под роSSийскими войсками произойти не могут. Понятно? Возвращение украинской власти и международного контроля позволит провести выборы. Только украинская Центральная избирательная комиссия, только украинские партии, только украинские СМИ. Не роSSийские, не те, выдуманные ими", - отметил Боднар.

По его словам, это означает, что до момента выборов "мы можем идти и десятки лет, и это надо понимать".

Напомним, 13 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести следующие местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.

В начале октября Верховная Рада назначил новый состав Центризбиркома, в котором большинство было назначено по квоте "Слуги народа".

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