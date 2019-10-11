Исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко вошел в набсовет "Укроборонпрома"

Зеленский продолжает формировать совет оружейного концерна.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко вошел в набсовет "Укроборонпрома"
Фото: zn.ua

Исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко вошел в набсовет государственного концерна "Укроборонпрома".

Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского №747/2019.

Кроме Витренко, в набсовет концерна входят также помощник Зеленского Андрей Ермак и гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Юрий Витренко - сын бывшего заместителя министра экономики Юрия Витренко и лидера Прогрессивной социалистической партии Украины, бывшего народного депутата Натальи Витренко.

С 2014 года работает в "Нафтогазе Украины". Сначала был директором по развитию бизнеса, а сейчас занимает должность исполнительного директора. Он также работал в "Нафтогазе" в 2002-2003 годах и в 2005-2010 годах, отвечал за привлечение кредитов от международных банков и реструктуризации обязательств компании, был штатным и внештатным советником председателя правления.

Соучредитель инвестиционно-банковской компании AYA Capital; возглавлял эту компанию с 2010 по 2016 год.

В конце июля 2019 года председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью журналисту Владимиру Федорину сообщил, что между ним и Витренко существует конфликт.

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