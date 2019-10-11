Лукашенко поблагодарил Зеленского за теплый прием и пригласил его в Минск

Президент Беларуси написал благодарственное письмо украинскому коллеге.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Владимира Зеленского посетить Минск в любое удобное для него время.

Об этом сообщила пресс-служба президента, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что приглашение Лукашенко направил в благодарственном письме. Он поблагодарил Зеленского за теплый прием белорусской делегации в Житомире на II Форуме регионов Беларуси и Украины, отметив, что проведенные переговоры на высшем уровне продемонстрировали солидарность стран в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества.

"Итоги II Форума регионов Беларуси и Украины ярко подтверждают необходимость дальнейшего развития прямого межрегионального диалога", - подчеркнул Лукашенко.

Он также выразил уверенность в успешном осуществлении всех белорусско-украинских проектов в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной и логистической отраслях, а также в расширении культурных связей для укрепления традиций добрососедства.

"Убежден, что договоренности, достигнутые в Житомире, будут обязательно реализованы. Рассчитываю на продолжение активных и содержательных контактов", - отметил президент Беларуси.

Напомним, 4 октября во время выступления на Форуме регионов в Житомире Лукашенко заявил, что тесным отношениям его страны с Украиной мешают другие страны. "Никто и никогда, как бы не заявляли политики вокруг нас, не позволит нам очень сильно дружить. Потому что, к сожалению, мир действует по принципу "разделяй и властвуй", - отметил он.