?AP назвал причину досрочной отставки Мари Йованович

Бывший посол в Украине в пятницу даст показания в Конгрессе.

Посла США в Украине Мари Йованович досрочно отозвали с должности в мае в связи с тем, что она настаивала на соблюдении протокола при передаче запроса о расследовании в отношении семьи Джо Байдена.

Об этом пишет Associated Press.

Собеседник агентства из числа бывших американских дипломатов рассказал, что Йованович отказалась делать "все эти личные, неформальные вещи". Она дала понять, что у правительства США есть формальные методы обратиться к иностранному государству с просьбой о помощи в расследованиях. Между Украиной и США с 2001 года действует договор о взаимной правовой помощи в уголовных делах.

Фактически она выступила против адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.

В пятницу Йованович предстоит дать показания в Конгрессе США в рамках расследования об импичменте Трампа. Хотя Белый дом отказался от сотрудничества с Конгрессом по этому делу, Йованович, как ожидается, придет на слушания. Они состоятся за закрытыми дверями.