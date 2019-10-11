Бородянский предложил ввести уголовную ответственность для СМИ за "искажение общественного мнения"

К этому определению министр отнес манипуляции, создание и управление ботофермами, распространение фейков.

Бородянский предложил ввести уголовную ответственность для СМИ за
Владимир Бородянский
Фото: Макс Левин

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский предложил ввести уголовную ответственность за "сознательное искажение общественного мнения СМИ".

Об этом он заявил в интервью "Радио НВ".

К этому определению Бородянский отнес манипуляции, создание и управление ботофермами, распространение фейков и искажение информации.

"Это уже, в принципе, более серьезная ответственность, - когда люди за деньги искажают общественное мнение. Сегодня нет за это ответственности, но мне кажется, что необходимо вообще ввести такой критерий, при котором за такие вещи будет наступать уголовная ответственность", - заявил министр.

Напомним, Бородянский был назначен на должность нового главы Минкультуры, молодежи и спорта 29 августа 2019 года. До этого он работал в медиа-бизнесе с 2000 года.

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