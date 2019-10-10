Экс-нардепу Святашу сообщили о втором подозрении

Два дня назад Святашу объявили о подозрении в завладении 1,1 млрд грн средств "УкрСиббанка".

Экс-нардепу Святашу сообщили о втором подозрении
Фото: segodnya.ua

Детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП 9 октября сообщили бівшему народному депутату о подозрении в внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Поскольку на тот момент экс-нардеп находился в лечебном учреждении, сообщение о подозрении составлено в соответствии со ст. 276 УПК Украины и осуществляется в порядке, предусмотренном ст.135 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а именно - вручено близкой родственнице и направлено по месту жительства подозреваемого", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что экс-нардеп не указал в декларациях 2015 и 2016 годы факт наличия у него финансовых обязательств перед АО "УкрСиббанк". В частности, речь идет о таких суммах:

  • в декларации 2015 г .: 149,97 тыс. долл. США и 149,66 тыс. евро;
  • в декларации за 2016 г .: 467,51 тыс. долл. США и 450,36 тыс. евро.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года.

По данным СМИ, речь идет об экс-нардепе Дмитрии Святаше.

8 октября сообщалось, что прокуратура Киева уведомила о подозрении бывшему народному депутату четвертого-восьмого созывов по факту завладения 1,1 млрд грн средств "УкрСиббанка". По данным "Интерфакс-Украина" экс-депутата зовут Дмитрий Святаш.

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