Зеленский объяснил участие его помощника Ермака в международных делах

"Мы про шашечки или про ехать?"

Фото: Макс Левин
Президент Владимир Зеленский прокомментировал участие его помощника Андрея Ермака в международных делах.

По его словам, изначально планировалось, что Ермак получит должность вице-премьер-министра. Но потом от этого отказались, чтобы он не был слишком ограничен в своей работе по освобождению пленных.

"Он должен был с самого начала должен был стать вице-премьер-министром по вопросам оккупированных территорий. Но я понимал, что мы будем возвращать наших пленных и моряков и может быть так, что в правовом поле будет неправильно, что вице-премьер-министр Украины занимается таким общением с той стороной, что это может быть запрещено", - сказал президент на пресс-конференции в четверг.

Фото: Макс Левин

Отсутствие у Ермака более статусной должности, чем помощник президента, президент объяснил фразой "вам шашечки или ехать".

Зеленский подчеркнул, что международная активность Ермака никоим образом не умаляет роли министра иностранных дел Вадима Пристайко.

"Господин Пристайко занимается всеми моими заграничными встречами, нашими переговорами. Господин Пристайко, кстати, и в нормандском формате на уровне и советников, и министров все выполняет. Прошу не называть его "говорящей головой". Но когда мы решаем вопросы войны, нас очень мало. Ни Пристайко, ни Ермака, ни Тимошенко, ни Богдана, ни меня не хватает - очень много вопросов", - сказал он.

Напомним, что именно Ермак летал в Москву забирать освобожденных украинцев. Также он вел переговоры с американской стороной и, в частности, встречался с адвокатом Трампа Руди Джулиани в Мадриде.

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