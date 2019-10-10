Южанина: Зеленский ликвидирует упрощенную систему налогообложения

"Президент" даже не пытался прислушиваться к экспертам, которые разобрались во всех подводных камнях законопроектов о РРО и кэшбеке.

Южанина: Зеленский ликвидирует упрощенную систему налогообложения
Фото: Lb.ua

Подписание закона, обязующего предпринимателей (ФОПы) использовать кассовые аппараты и вести складской учет, приведет к ликвидированию упрощенной системы налогообложения. Такое мнение высказала депутат от партии "Европейская солидарность" Нина Южанина.

"Честно говоря, до последнего была уверена, что в уничтожении ФОПов заинтересованы только несколько народных депутатов, которые вместо мозгов вооружились лозунгом «налоги должны платить все». Но из сегодняшнего пресс-марафона выходит, что и президент не понял, что означает обязать каждого предпринимателя (кроме плательщиков единого налога первой группы) применять кассовые аппараты, к тому же еще вести складской учет", - написала Южанина в фейсбуке.

"Он даже не поинтересовался, против чего выступают предприниматели, которые уже неоднократно проявляли свою позицию у Офиса президента. А избитая фраза «когда компании не захотели платить нормально налоги, выйти из тени, они придумали, что будут оформлять все на ФОПы» свидетельствует только об одном: президент даже не пытался прислушиваться к экспертам, которые разобрались во всех подводных камнях законопроектов о РРО и кэшбеке и стремились донести свое мнение до власти.

Подчеркиваю: подписанием этих законов господин Зеленский ликвидирует упрощенную систему налогообложения как таковой!" - отметила Южанина.

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