Зеленский: разведение в Петровском и Золотом возможно только одновременно

"Мы сказали, что готовы в двух пунктах. Не разводим, потому что в Золотом были выстрелы".

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему не происходит разведение сил в Петровском.

"Прошло в Петровском семь дней и не было выстрелов? Прошло. Но мы будем разводить два звена - Петровское и Золотое. Нет такого, что сначала Золотое, а затем Петровское, или Петровское, а затем Золотое. Мы сказали, что готовы [к разведению] в двух пунктах. Поэтому мы не разводим, потому что в Золотом были выстрелы", - сказал Зеленский на пресс-конференции в четверг.

Напомним, осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Возле Золотого и Петровского разведение тогда состоялось, но не сохранилось.

Летом 2019 года после смены власти в Украине провели разведение возле Станицы Луганской.

1 октября в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом в Луганской области. Разведение должно было начаться 7 октября, но его перенесли из-за обстрелов со стороны пророSSийских боевиков.

РоSSия поставила разведение сил условием для саммита "нормандской четверки".