Скабеевой отказали в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского

"Мы не хотим общаться с роSSийскими пропагандистами".

Скабеевой отказали в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского
Ольга Скабеева
Фото: скриншот видео

РоSSийская пропагандистка Ольга Скабеева пыталась аккредитоваться на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского, но получила отказ.

Об этом LB.ua рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Сказали, что она не сможет въехать сюда", - сказал Тимошенко.

"Мы не хотим общаться с роSSийскими пропагандистами. Если есть журналисты, которые конструктивно общаемся, мы их, конечно, аккредитуем. С пропагандистами нет смысла общаться. Хотя они ловят президента, он им что-то отвечает, как было в ООН", - добавил он.

Напомним, что 25 сентября во время поездки в ООН Зеленский дал комментарий одному из роSSийских телеканалов.

В апреле роSSийские журналисты обманом попали на территорию турецкой гостиницы, где на выходных отдыхал тогда еще только избранный президентом Владимир Зеленский.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИТруба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГАТкаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГА
Азаров прослезился во время интервью об УкраинеАзаров прослезился во время интервью об Украине
В Латвии главу Центробанка будут судить по делу о коррупцииВ Латвии главу Центробанка будут судить по делу о коррупции
Зеленский после скандала пришел в Бабий Яр с раввинамиЗеленский после скандала пришел в Бабий Яр с раввинами
Блок рекламы


Похожие новости
Редакция "Схем" отреагировала на обвинения Зеленского в том, что их журналист "набрасывался" на МендельРедакция "Схем" отреагировала на обвинения Зеленского в том, что их журналист "набрасывался" на Мендель
Офис президента отрицает встречу Зеленского с бизнесменом Кислиным в СШАОфис президента отрицает встречу Зеленского с бизнесменом Кислиным в США
В Кривом Роге задержали пьяного мужчину, заявившего о подготовке убийства ЗеленскогоВ Кривом Роге задержали пьяного мужчину, заявившего о подготовке убийства Зеленского
Лукашенко заявил, что Запад оставил Зеленского с Донбассом один на одинЛукашенко заявил, что Запад оставил Зеленского с Донбассом один на один
Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала конфликт с журналистамиПресс-секретарь Зеленского прокомментировала конфликт с журналистами
После просьбы Зеленского сообщать о коррупции в НАБУ поступило более 1,7 тыс. обращенийПосле просьбы Зеленского сообщать о коррупции в НАБУ поступило более 1,7 тыс. обращений
Арестованного в Украине за шпионаж белоруса освободили из-под стражи за день до встречи Зеленского с ЛукашенкоАрестованного в Украине за шпионаж белоруса освободили из-под стражи за день до встречи Зеленского с Лукашенко
Оппозиция призвала Зеленского объяснить свою позицию по возвращению ДонбассаОппозиция призвала Зеленского объяснить свою позицию по возвращению Донбасса
"Голос" требует от Зеленского разъяснить "формулу Штайнмайера" на закрытом заседании Рады"Голос" требует от Зеленского разъяснить "формулу Штайнмайера" на закрытом заседании Рады
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
Последние новости
Подгружаем последние новости