Скабеевой отказали в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского
"Мы не хотим общаться с роSSийскими пропагандистами".
РоSSийская пропагандистка Ольга Скабеева пыталась аккредитоваться на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского, но получила отказ.
Об этом LB.ua рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Сказали, что она не сможет въехать сюда", - сказал Тимошенко.
"Мы не хотим общаться с роSSийскими пропагандистами. Если есть журналисты, которые конструктивно общаемся, мы их, конечно, аккредитуем. С пропагандистами нет смысла общаться. Хотя они ловят президента, он им что-то отвечает, как было в ООН", - добавил он.
Напомним, что 25 сентября во время поездки в ООН Зеленский дал комментарий одному из роSSийских телеканалов.
В апреле роSSийские журналисты обманом попали на территорию турецкой гостиницы, где на выходных отдыхал тогда еще только избранный президентом Владимир Зеленский.
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Политика
10.10.2019 22:12