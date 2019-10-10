Зеленский исключил вмешательство Украины в предстоящие выборы в США

"Мы не обслуживающий персонал политики США, мы независимая страна".

Зеленский исключил вмешательство Украины в предстоящие выборы в США
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина не будет оказывать поддержку ни одному кандидату в президенты Соединенных Штатов Америки.

Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции, комментируя со скандал с просьбой американского президента Дональда Трампа расследовать действия семьи Джо Байдена в Украине.

"При всем уважении к Соединенным Штатам, мы не обслуживающий персонал политики США, мы независимая страна. Но мы хотим не терять отношения, а укреплять их. Я думаю, что наша независимость в вашем вопросе только укрепит наши отношения. Мы не выбираем ту или иную сторону в этом вопросе. Мы не имеем на это никакого законодательного, гражданского права. Не имеем права влиять на выборы в любой стране. Мы не можем и не будем поддерживать ни одного кандидата или американского политика", - сказал президент Украины.

"Выбирайте своего президента сами, а вы не влияете и не будете в дальнейшем влиять на выборы независимой Украины", - добавил Зеленский.

Напомним, в 2017 году в издании Politico вышла статья "Попытки Украины саботировать Трампа навредили ей самой" журналиста Кеннета Фогеля. В нем говорилось, что украинские чиновники пытались помочь кандидату от демократов Хиллари Клинтон и подорвать позиции Трампа, в частности, распространяя документы о причастности Пола Манафорта - главного помощника Трампа - к коррупции.

В начале 2019 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что украинские правоохранители расследуют возможное вмешательство украинских властей в выборы в США, в частности директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. В НАБУ в ответ обвинили Луценко в "абсурдной попытке дискредитации" Бюро.

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