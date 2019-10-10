Зеленский пообещал защищать интересы государства в деле Приватбанка
"Если результат будет такой, что мне надо будет защищать страну, я буду защищать".
Президент Владимир Зеленский пообещал защищать интересы государства в деле Приватбанка.
Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг.
"Посмотрим на результат. Если результат будет такой, что мне надо будет защищать страну, я буду защищать наше государство", - сказал он журналистам, комментируя судебные разбирательства с бывшими акционерами Приватбанка.
При этом он сказал, что не будет вмешиваться в судебный процесс.
Напомним, что 17 октября в Хозяйственном суде Киева пройдут дебаты по иску Игоря Коломойского, в котором он просит признать недействительным договор купли-продажи Приватбанка во время национализации.
От решения по Приватбанку зависит сотрудничество Украины с МВФ.
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Политика
10.10.2019 21:32