Зеленский обвинил Порошенко в "подталкивании" нового Майдана

"Я очень спокойно к этому отношусь. Но люди должны знать, что они тогда выберут".

Зеленский обвинил Порошенко в "подталкивании" нового Майдана
Фото: стоп-кадр трансляции

Президент Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в подготовке нового Майдана.

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг.

"Ошибка Порошенко в том, что ему кажется, что он может быть лидером нового Майдана. Но он забывает, что он уже не президент. Даже не то что забывает, а не верит, я боюсь, что это уже на физическом уровне проблема. Он против разведения [сил на Донбассе], и ему кажется, что по этому поводу может быть Майдан. Мало того, что он немножко подталкивает Майдан своими средствами массовой информации, и своими действиями. Случайно гулял-гулял - и пришел на Майдан?" - сказал Зеленский.

Он добавил, что не собирается держаться за должность, как президент Виктор Янукович.

"Я ничего этого не боюсь. В любой момент и любую секунду, если общество решит, что не хочет, чтобы я был президентом... Кровопролития не будет. Я очень спокойно к этому отношусь. Но люди должны знать, что они тогда выберут. Они точно не выберут прекращение войны и они точно будут выбирать среди того меню товаров, которое есть на рынке, продажном политическом рынке", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что лично он - не входит в это "меню".

Напомним, Петр Порошенко ранее шутил, что путч будет в декабре и посоветовал обращаться по этому поводу к нардепу Елизавете Богуцкой из "Слуги народа".

При этом Порошенко не исключил, что люди могут выйти на Майдан.

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