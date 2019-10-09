Порошенко предложил семь шагов, чтобы избежать "роSSийской ловушки"

Порошенко считает, что власть должна сказать обществу правду о том, что простых решений об урегулировании боевых действий на Донбассе – нет.

Порошенко предложил семь шагов, чтобы избежать "роSSийской ловушки"
Фото: "ЕС"

Экс-президент и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко предложил семь шагов, чтобы избежать «роSSийской ловушки». Об этом сообщает пресс-центр "ЕС".

«Неделю назад Украина под давлением РоSSии согласилась на так называемую формулу Штайнмайера. Якобы ради встречи в нормандскойм формате. И что? Даты встречи - нет. РоSSияне требуют закрепить свою формулу в украинском законодательстве. «Боевики» продолжают обстрелы. А Кремль вновь заявляет, что «их там нет»», - сказано в сообщении.

В партии отмечают, что разведение войск вызывает тревогу. «С уходом на мифические, несуществующие позиции 2016 мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд абсолютно принципиальных ключевых высот. Там каждый метр полит кровью украинских героев. И теперь военных готовят к тому, чтобы выйти из обустроенных позиций в зиму в чистое поле», - подчеркивает партия.

Порошенко считает, что власть должна сказать обществу правду о том, что простых решений об урегулировании боевых действий на Донбассе – нет, а завершить все быстро – невозможно. «Я сам когда-то должен был это признать», - добавил экс-президент.

Порошенко также предложил семь шагов, которые помогут избежать роSSийской ловушки:

Настаивать на принципах «сначала - безопасность», «ничего не согласовано, пока все не согласовано» и «только через безопасность к выборам».

«Формула Штайнмайера», раз уж на нее согласилась власть, должна рассматриваться исключительно как составляющая «дорожной карты» выполнения Минских соглашений. С учетом вывода военных РФ, техники и оружия, разоружения незаконных милитаристских формирований, перехода украинского-роSSийского участка границы под наш контроль.

Отвод - только при условии постоянного прекращения огня. Линия разграничения зафиксирована в Минске 19 сентября 2014. РФ и боевики должны вернуть нам сейчас две с половиной тысячи км.

Мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить полный, беспрепятственный доступ ко всей оккупированной территории и установить постоянный контроль над неконтролируемым участком роSSийско-украинской границы.

Следует создать подгруппу по вопросам границы в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

Нужно настаивать на развертывании многонациональных миротворческих сил на всей территории оккупированного Донбасса, на основании решения Совбеза ООН.

На территории ОРДЛО должно быть восстановлено налогообложение в рамках правового поля Украины, а также финансовая и банковская системы, возвращена украинская собственность, как и указано в Минских договоренностях.

«Только это даст основания и возможность в полной мере восстановить социальное обеспечение региона», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 1 октября в Минске представители Украины, РоSSии, ОБСЕ и главари террористов Донбасса подписали "формулу Штайнмайера". После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время может состояться саммит "нормандском формате".

Против реализации "формулы Штайнмайера" выступил ряд украинских политсил, Львовский, Тернопольский, Ивано-Франковский облсоветы, а боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов.

Кроме того, в разных городах Украины проходили акции "Нет капитуляции!", в том числе и в Киеве, где на Майдане Независимости собралось около двух тысяч человек.

В то же время Франция, Германия и Великобритания приветствовали подписание "формулы Штайнмайера" и сочли его прогрессом на пути к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

3 октября президент Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за "формулы Штайнмайера" и заверил, что "зрада отменяется".

В то же время президент РФ Владимир Путин похвалил "искреннее стремление" Зеленского урегулировать конфликт на Донбассе.

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