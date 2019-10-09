Гончарук заявил, что повышения тарифов в ближайшее время не будет

Правительство намерено минимизировать платежки за ЖКУ для людей старше 70-ти лет.

В ближайшее время повышения тарифов не будет. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге, передает "Укринформ".

"Мы не принимали решения о повышении тарифов. Правительство не планирует в ближайшее время делать что-то, чтобы повышались тарифы", - подчеркнул Гончарук.

Он также отметил, что Кабмин работает над тем, чтобы пенсионеры старше 70 лет получали минимальные платежки за ЖКУ.

"Мы сейчас изучаем в рамках подготовки госбюджета на следующий год, сколько денег у государства будет, чтобы понять, как их правильно распределить. Пожилые люди старше 70-ти лет - наш приоритет №1. По нашим расчетам, им труднее всего", - сказал премьер.

Он отметил, что на вопрос оплаты коммунальных тарифов пенсионерами старше 70-ти лет можно будет ответить в ноябре, когда будет готов окончательный проект бюджета.

Напомним, сегодня Гончарук также сообщил, что правительство выделило 70 млн грн на оборудование для выдачи паспортов, водительских прав и регистрации транспортных средств в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).