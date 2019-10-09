Кабмин согласовал харьковского губернатора, но "потом премьер получил смс и передумал", - нардеп

Нардеп Кучер пока остается в Верховной Раде.

Кабмин согласовал харьковского губернатора, но "потом премьер получил смс и передумал", - нардеп
Алексей Кучер
Фото: instagimg.com

Кабинет министров сначала сообщил о согласовании кандидатуры нардепа Алексея Кучера на должность председателя Харьковской обладминистрации, а потом убрал его фамилию из пресс-релиза.

В связи с этим одни СМИ успели сообщить о согласовании трех губернаторов, а другие - только двух.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко из оппозиционной фракции "Европейская солидарность" объяснил случившееся так: "Интересно проходило сегодня на Кабмине согласование кандидатов на руководителей Одесской и Харьковской областных государственных администраций. На Одесскую область Офис президента согласовал Максима Куцого. Но при рассмотрении решили вопрос отложить на следующий Кабмин. А в самом конце заседания премьер передумал и провел вопрос.А по Харьковской области наоборот. Сначала Кабмин поддержал кандидатуру нардепа от "Слуги народа" Кучера, но потом премьер получил смс и передумал. В итоге по Харьковской области решение не приняли".

"Тому що #урядтехнократов", - пошутил Гончаренко в фейсбуке.

Сейчас Харьковскую ОГА возглавляет Юлия Светличная. 8 октября она подала декларацию в качестве претендента на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

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