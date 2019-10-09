Жена министра юстиции получила должность замглавы Минцифры

Кабинет министров в среду назначил четырех заместителей министра цифровой трансформации.

Об этом говорится на сайте правительства

Одну из должностей получила Людмила Рабчинская. Это жена нынешнего министра юстиции Дениса Малюськи.

Кроме того, заместителями в Минцифры стали бывший депутат Одесского горсовета, предприниматель Александр Борняков; эксперт сектора "IT и Телеком" Офиса эффективного регулирования (BRDO) Александр Шелест; основательница и управляющий партнер группы компаний Quadrate 28 Corp Валерия Ионан.

Напомним, Министерство цифровой трансформации было создано на базе Государственного агентства по вопросам электронного правительства. Его возглавил Михаил Федоров.