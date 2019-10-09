Яременко посоветовал не волноваться из-за расследования "роли Украины" в крушении MH17

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко не видит причин волноваться из-за решения голландского парламента расследовать роль Украины в катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса MH17, которая произошла в небе над Донецкой областью в 2014 году.

"Мне кажется, нам не о чем переживать. Это поможет всем установить справедливость, понять и наконец-то поставить точку в том, что в те дни что бы не делала Украина с точки зрения решения авиационных органов, не это стало причиной катастрофы - не Украина запустила ракету и убила людей", - сказал Яременко в своем фейсбуке.

Яременко посоветовал не волноваться из-за расследования
Богдан Яременко
Фото: УКРОП Українське об'єднання патріотів

По его словам, Украина в то время действовала в соответствии с рекомендациями ИКАО, частично закрыв воздушное пространство над зоной боевых действий для полетов гражданской авиации: с 1 июля - до эшелона FL260 (7900 метров), а с 14 июля - до эшелона FL320 (9750 метров).

"Реагируя на случаи сбития военных самолетов и авиационной техники роSSийскими войсками на Донбассе, Украина все время повышала порог, то есть эшелон, который могут использовать суда гражданской авиации, пытаясь реализовать меры обеспечения безопасности", - напомнил Яременко.

Он добавил, что полное закрытие воздушного пространства не является гарантией полной безопасности, потому что если РоSSия додумалась отправить на Донбасс "Бук", то вполне может применить и С-400 с дальностью поражения до 400 км и способной поражать цели на высоте до 60 км. "Логика, что, закрыв воздушные коридоры над зоной конфликта, мы бы сделали полностью невозможной катастрофу, не совсем правильная", - сказал Яременко.

Депутат сообщил, что это решения голландского парламента будет рассматриваться на заседании комитета по иностранным делам на заседании в среду.

"Сегодня мы будем рассматривать на комитете решение голландского парламента. Я буду призывать к сдержанности. Решение парламента Голландии, учитывая что было несколько проектов и был выбран наиболее деликатный по отношению к Украине, не дает оснований для криков, инсинуаций или несдержанного поведения. Давайте будем мудрыми", - резюмировал он.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИТруба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Азаров прослезился во время интервью об УкраинеАзаров прослезился во время интервью об Украине
Рада приняла закон против "Зеонбуда"Рада приняла закон против "Зеонбуда"
Рябошапка о деле Burisma: прокуратура вне политикиРябошапка о деле Burisma: прокуратура вне политики
Бывший милиционер получил восемь лет тюрьмы за подготовку теракта по заказу роSSийских спецслужбБывший милиционер получил восемь лет тюрьмы за подготовку теракта по заказу роSSийских спецслужб
Блок рекламы


Похожие новости
Яременко об акции на Майдане: капитуляция если и была, то при ПорошенкоЯременко об акции на Майдане: капитуляция если и была, то при Порошенко
Разведение войск в Петровском и Золотом отложили из-за обстреловРазведение войск в Петровском и Золотом отложили из-за обстрелов
16 судов в Украине не работают из-за отсутствия судей16 судов в Украине не работают из-за отсутствия судей
Зеленский обратился к украинцам из-за "формулы Штайнмайера" и заверил, что "зрада отменяется"
Fox News: Шокин заявил, что расследование по Burisma прикрыли из-за "страха перед США"Fox News: Шокин заявил, что расследование по Burisma прикрыли из-за "страха перед США"
Яременко: "формула Штайнмайера" не имеет правового статусаЯременко: "формула Штайнмайера" не имеет правового статуса
Армия не получила 48 БТРов из-за "не той" стали, -"Наші гроші"Армия не получила 48 БТРов из-за "не той" стали, -"Наші гроші"
США расширили санкции из-за вмешательства РоSSии в выборыСША расширили санкции из-за вмешательства РоSSии в выборы
Луценко: у Украины нет оснований для расследования против Байдена или его сынаЛуценко: у Украины нет оснований для расследования против Байдена или его сына
Кличко подал в суд на Богдана и Гончарука из-за попытки его уволитьКличко подал в суд на Богдана и Гончарука из-за попытки его уволить
Последние новости
Подгружаем последние новости