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2019-10-09
Кабмин уволил глав Украэроруха и Регуляторной службы
Ксения Ляпина осталась без должности.
Фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров уволил на заседании в среду уволил временно исполняющего обязанности директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения (Украэрорух) Александр Доценко и главы Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной.
Об этом на брифинге после заседания сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Ляпина возглавляла Регуляторную службу с начала января 2015 года.
Доценко занимал должность с июня 2019 года.
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