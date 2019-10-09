Кабмин уволил глав Украэроруха и Регуляторной службы

Кабинет министров уволил на заседании в среду уволил временно исполняющего обязанности директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения (Украэрорух) Александр Доценко и главы Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной.

Об этом на брифинге после заседания сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Ляпина возглавляла Регуляторную службу с начала января 2015 года.

Доценко занимал должность с июня 2019 года.