Кабмин уволил глав Украэроруха и Регуляторной службы

Ксения Ляпина осталась без должности.

Кабмин уволил глав Украэроруха и Регуляторной службы
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров уволил на заседании в среду уволил временно исполняющего обязанности директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения (Украэрорух) Александр Доценко и главы Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной.

Об этом на брифинге после заседания сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Ляпина возглавляла Регуляторную службу с начала января 2015 года.

Доценко занимал должность с июня 2019 года.

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