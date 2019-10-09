В Сенате США заявили о росте роSSийской пропаганды после президентских выборов 2016 года

Активность роSSийской "фабрики троллей" возросла более чем на 200% в Instagram и более чем на 50% в других соцсетях.

После выборов в США в 2016 году активность роSSийской "фабрики троллей" возросла более чем на 200% в Instagram и более чем на 50% в других соцсетях.

Об этом сообщает Комитет Сената США по разведке, передает Deutsche Welle.

Отмечается, то базирующееся в Санкт-Петербурге "Агентство интернет-исследований" Евгения Пригожина (известного как "повар Птуина") "скорее расширило, чем свернуло свою деятельность" с момента голосования в ноябре 2016 года.

При этом активность связанных с "фабрикой троллей" аккаунтов в Instagram выросла более чем на 200%, аккаунтов в Facebook, Twitter и Youtube - на более чем 50%, указывается в заявлении двухпартийного комитета, возглавляемого республиканцем Ричардом Барром.

По данным сенаторов, роSSийская кампания была направлена, прежде всего, на афроамерикацев и имела своей целью обострение внутренней напряженности и повышение шансов на переизбрание президентом США Дональда Трампа.

Одновременно комитет по разведке рекомендовал Конгрессу рассмотреть новые законы, обязывающие раскрывать информацию о заказчиках интернет-рекламы, связанной с выборами.

Напомним, "Агентство интернет-исследований" и другие занимающиеся пропагандой в Сети роSSийские структуры находились в фокусе расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, который с мая 2017 года расследовал вмешательство РФ в выборы американского президента в 2016 году.

Результаты исследования были представлены в марте 2019 года. По данным Мюллера, вмешательство в выборы происходило через "Агентство интернет-исследований", которое связывают со структурами Пригожина, а также через хакерские атаки. Кампания Москвы по вмешательству в американские выборы была разносторонней и скоординированной и проводилась с участием государственных СМИ и агентств, хакеров, проплаченных пользователей соцсетей ("троллей"), блогеров и спецслужб.