Министр инфраструктуры уволил начальников Дунайского пароходства и Одесского порта

"Это точно антигерои, отрасли станет легче без них".

Министр инфраструктуры Владислав Криклий уволил главу правления "Украинского Дунайского пароходства" Дмитрия Чалого и начальника Одесского филиала Администрации морских портов Украины (администрации Одесского порта) Игоря Ткачука.

Об этом министр написал в фейсбуке.

"На первый взгляд, обычные приказы об увольнении, но за них мне пишут слова благодарности целый день. Это точно антигерои, и очень хорошо, что отрасли станет легче без них", - прокомментировал свое решение Криклий.

Дунайское пароходство осуществляет 20% перевозок на протяжении 2400 км от устья реки Дунай до немецкого порта Кельхайм. УДП располагает речным флотом численностью 75 самоходных судов и 370 единиц несамоходного флота и 7 морских теплоходов дедвейтом от 3300 до 4050 т. Также в состав флота ЧАО "УДП" входят 4 пассажирских судна - теплоходы "Украина", "Молдавия", "Днепр" и "Волга".

Чалый возглавил Дунайское пароходство в 2017 году.

Одесский порт - один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт является лидером по объемам перевалки грузов среди портов Украины и самым крупным пассажирским портом на Черном море.

Игорь Ткачук до назначения в Одессу был руководителем "Укрпочты". Ткачук - винничанин и был давним знакомым тогдашнего премьер-министра Владимира Гройсмана.