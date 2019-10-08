The Insider: Зеленский в Нью-Йорке виделся с бизнесменом, связанным с международным криминалом

Сэм Кислин пытается отсудить у государства часть "денег Януковича"

Фото: theins.ru

Президент Владимир Зеленский во время поездки в Нью-Йорк виделся с предпринимателем Сэмом Кислиным. По данным роSSийского издания "Инсайдер", этот человек пытается воспользоваться своими связями в окружении Дональда Трампа, чтобы заполучить часть конфискованных государством "денег Януковича".

Уроженец Одессы, основатель компании Trans Commodities Сэм Кислин является соратником и донором экс-мэра Нью-Йорка, советника Трампа Руди Джулиани. В то же время Кислин тесно сотрудничает с украинской и роSSийской организованной преступностью. ФБР связывает Кислина в том числе с покойным вором в законе Япончиком из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными из Измайловской ОПГ.

С таким бекграундом Кислин попал на встречу Зеленского с еврейской диаспорой США, а позже участвовал в еще одной - в более узком кругу. На ней Зеленского представлял глава Офиса президента Андрей Богдан.

1 октября стало известно, что Конгресс США вызвал Сэма Кислина повесткой для дачи показаний вместе с Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Считается, что эти американские граждане украинского происхождения в прошлом году устроили встречи между Джулиани и высокопоставленными прокурорами Украины, с тем, чтобы начать расследование в отношении сына Джо Байдена.

Кислин признает, что именно он убедил Джулиани посоветовать Трампу раскрутить историю о коррупции в Украине.

По данным журналистов, у Кислина есть личный корыстный интерес в подключении Джулиани и Трампа к раскрутке этого дела. Как пояснил The Insider источник, знакомый с Кислиным, его мотивация состоит в возвращении активов, замороженных в Украине при Петре Порошенко в рамках розыска денег Януковича. В 2014 году Кислин купил кипрскую компанию Opalcore Ltd за $8 млн по дисконту. На ее счетах в украинских банках размещались бонды-облигации, стоимостью $20 млн, они находились под арестом. Вместе с процентами набежало около $23 млн долларов. Но денег он не получил – эти средства были конфискованы по приговору Краматорского суда по делу Януковича. Пока Порошенко был у власти, Кислин молчал, а теперь, наладив по линии диаспоры связь с Зеленским, резко активизировался.

В августе он внезапно приехал в Украину и стал раздавать интервью, позиционируя себя как борца с коррупцией и лично Порошенко. Обвинения Кислина активно продвигают пророSSийские СМИ в Украине, а также кремлевские медиа, такие как НТВ, "Новороссия" и "Русская весна".

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