Глава Минюста рассказал о планируемых нововведениях

Министр юстиции Денис Малюська рассказал о планируемых нововведениях, которые облегчат работу сотрудников юридической сферы.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Мы вносим на рассмотрение Кабинета министров решение о том, что Минюст больше не будет осуществлять проверок состояния систематизации законодательства и состояния выполнения правовой работы. Также мы больше не будем давать заключения на кадровые назначения руководителей юридических служб. Это все уйдет в прошлое", - отметил Малюська.

Он также рассказал, что Минюст вместе с Кабинетом министров планирует переработать нормотворческую функцию органов власти.

"Законодательство должно идти в направлении большей понятности для рядового гражданина. Мы перейдем к новым стандартам нормотворчества, которые работают в таких странах, как, например, Великобритания. Этот переход будет постепенным, чтобы обеспечить системность изменений", - пояснил министр.

Также Малюська подчеркнул необходимость создания профессионального сообщества юристов госслужащих и юристов юридических служб.

"Это нужно в том числе для того, чтобы статус юриста на государственной службе был высоким, такой юрист имел хорошую репутацию и конкурентную заработную плату. Юристы - ключевые лица органов власти, поэтому важно, чтобы их влияние и значение подкреплялись целью работы, которая заключается между прочим в том, чтобы делать документы понятными людям", - отметил глава Минюста.

Напомним, 29 августа Рада назначила новый Кабинет министров, в том числе министра юстиции Малюську.