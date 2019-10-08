Глава Минюста рассказал о планируемых нововведениях

"Законодательство должно идти в направлении большей понятности для рядового гражданина".

Глава Минюста рассказал о планируемых нововведениях
Фото: Макс Требухов

Министр юстиции Денис Малюська рассказал о планируемых нововведениях, которые облегчат работу сотрудников юридической сферы.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Мы вносим на рассмотрение Кабинета министров решение о том, что Минюст больше не будет осуществлять проверок состояния систематизации законодательства и состояния выполнения правовой работы. Также мы больше не будем давать заключения на кадровые назначения руководителей юридических служб. Это все уйдет в прошлое", - отметил Малюська.

Он также рассказал, что Минюст вместе с Кабинетом министров планирует переработать нормотворческую функцию органов власти.

"Законодательство должно идти в направлении большей понятности для рядового гражданина. Мы перейдем к новым стандартам нормотворчества, которые работают в таких странах, как, например, Великобритания. Этот переход будет постепенным, чтобы обеспечить системность изменений", - пояснил министр.

Также Малюська подчеркнул необходимость создания профессионального сообщества юристов госслужащих и юристов юридических служб.

"Это нужно в том числе для того, чтобы статус юриста на государственной службе был высоким, такой юрист имел хорошую репутацию и конкурентную заработную плату. Юристы - ключевые лица органов власти, поэтому важно, чтобы их влияние и значение подкреплялись целью работы, которая заключается между прочим в том, чтобы делать документы понятными людям", - отметил глава Минюста.

Напомним, 29 августа Рада назначила новый Кабинет министров, в том числе министра юстиции Малюську.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Рада решила перезагрузить НАПКРада решила перезагрузить НАПК
Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИТруба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Рада приняла закон против "Зеонбуда"Рада приняла закон против "Зеонбуда"
Рябошапка о деле Burisma: прокуратура вне политикиРябошапка о деле Burisma: прокуратура вне политики
Блок рекламы


Похожие новости
Глава Нацполиции поддерживает легализацию проституции и игорного бизнесаГлава Нацполиции поддерживает легализацию проституции и игорного бизнеса
"Раньше отношение было "эти бендеровцы", а сейчас "это наши, не отпускайте их", - экс-глава Попаснянской РГА Шакшун"Раньше отношение было "эти бендеровцы", а сейчас "это наши, не отпускайте их", - экс-глава Попаснянской РГА Шакшун
Глава Верховного Суда назвала зарплаты судейГлава Верховного Суда назвала зарплаты судей
Глава Верховного Суда: создается впечатление, что других ветвей власти нет, есть только президентГлава Верховного Суда: создается впечатление, что других ветвей власти нет, есть только президент
Балух рассказал, что "троллил оккупантов" украинским флагомБалух рассказал, что "троллил оккупантов" украинским флагом
В Калмыкии протестующие против главаря "ДНР" на посту мэра Элисты обратились к нему на украинском языкеВ Калмыкии протестующие против главаря "ДНР" на посту мэра Элисты обратились к нему на украинском языке
Экс-нардеп Онищенко рассказал, когда вернется в УкраинуЭкс-нардеп Онищенко рассказал, когда вернется в Украину
Нардеп Тищенко сравнил Украину с насосом и рассказал о надувной куклеНардеп Тищенко сравнил Украину с насосом и рассказал о надувной кукле
Экс-глава украинской ассоциации металлоторговцев оказался топ-менеджером Курченко в "ДНР", - НВЭкс-глава украинской ассоциации металлоторговцев оказался топ-менеджером Курченко в "ДНР", - НВ
Бывший главарь "ДНР" стал мэром в РоSSииБывший главарь "ДНР" стал мэром в РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости