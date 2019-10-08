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2019-10-08
У посольства РоSSии в Киеве "судили Путина"
РоSSийского президента объявили военным преступником.
Фото: Lb.ua
Возле посольства РоSSии в Киеве состоялась акция-перформенс "Суд над Путиным".
Как сообщает корреспондент LB.ua, в рамках импровизированного процесса над человеком, одетым в тюремную робу и маску Путина, роSSийского президента объявили военным преступником.
Акцию приурочили ко дню рождению Путина, 7 октября ему исполнилось 67 лет.
Чучелу роSSийского президента вынесли приговор в виде десяти пожизненных сроков.
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
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