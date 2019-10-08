У посольства РоSSии в Киеве "судили Путина"

РоSSийского президента объявили военным преступником.

Фото: Lb.ua

Возле посольства РоSSии в Киеве состоялась акция-перформенс "Суд над Путиным".

Как сообщает корреспондент LB.ua, в рамках импровизированного процесса над человеком, одетым в тюремную робу и маску Путина, роSSийского президента объявили военным преступником.

Акцию приурочили ко дню рождению Путина, 7 октября ему исполнилось 67 лет.

Чучелу роSSийского президента вынесли приговор в виде десяти пожизненных сроков.

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua

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