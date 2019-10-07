AP: связанные с Трампом бизнесмены хотели сместить главу "Нафтогаза" Коболева

Целью должны были стать поставки сжиженного газа в Украину.

?AP: связанные с Трампом бизнесмены хотели сместить главу "Нафтогаза" Коболева
Фото: Макс Левин

Американские бизнесмены советского происхождения Лев Парнас и Игорь Фруман, а также нефтяной магнат из Флориды Гарри Сарджент III хотели сместить главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, пишет Associated Press со ссылкой на многочисленные источники.

Они якобы хотели видеть во главе компании Андрея Фаворова, директора газового бизнеса "Нафтогаза". Целью смены главы правления должны были стать поставки сжиженного природного газа в Украину - в объеме до 100 танкеров в год.

Встреча с Фаворовым состоялась на энергетической конференции в Техасе. Сарджен заявил на ней, что идея газовых поставок в Украину имеет полную поддержку президента Дональда Трампа.

При этом Фаворов говорил своему бывшему партнеру в энергетической отрасли США, что воспринял встречу с этими тремя лицами как потенциальное "вымогательство". Он якобы также говорил, что Парнас уже тогда анонсировал увольнение посла Мари Йованович и назначение на ее должность кого-то более склонного помогать в их бизнес-интересах.

По данным агентства, эти контакты происходили в начале марта 2019 года, в тот же период времени, когда Парнас и Фруман пытались устроить встречу адвоката Трампа Руди Джулиани с украинскими властями.

А уже в мае министр энергетики США Рик Перри, приехавший в Киев на инаугурацию президента Владимира Зеленского, во время частных бесед с представителями украинской власти добивался смены членов наблюдательного совета "Нафтогаза" и, в частности, Амоса Хохштайна, работавшего в администрации Барака Обамы. Перри предлагал назначить туда кого-то с "репутацией в республиканских кругах", например, техасских бизнесменов Майкла Блейзера и Роберта Бенша.

Были ли связаны эти события, неизвестно. Также непонятна роль Джулиани во всей этой истории.

В Офисе президента Украины отказались комментировать эти сообщения. Так же комментариев не предоставили Парнас, Фруман, Сарджент и сам Фаворов.

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