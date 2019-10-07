Боевики прицельно обстреляли участок разведения сил у Золотого
За сутки в зоне ООС ранения и травмы получили двое военных.
В субботу, 5 октября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сообщили в штабе ООС.
Кроме того, в нарушение минских соглашений противник четыре раза умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, а еще один - боевое травмирование.
С начала текущих суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня: у Павлополя, Новотроицкого, Новолуганского.
Напомним, в пятницу на Донбассе погиб украинский военный, еще двое получили ранения.
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