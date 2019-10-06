Украинские полицейские останутся в Золотом-4 и Катериновке после разведения войск

В населенных пунктах на линии разграничения увеличили количество сотрудников полиции.

Украинские полицейские останутся в Золотом-4 и Катериновке после разведения войск
Вадим Троян
Фото: https://mvs.gov.ua

Украинские полицейские останутся в Золотом-4 и Катериновке после разведения войск. Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян во время встречи с жителями этих населенных пунктов, сообщается на сайте МВД.

По его словам, количество сотрудников полиции, которые будут нести службу в населенных пунктах на линии соприкосновения увеличено с сегодняшнего дня.

Также он сообщил, что в Золотом-4 личный прием граждан будет проводить начальник полиции Луганской области Сергей Колесник.

Троян напомнил, что после разведения сил у Станицы Луганской на передовую линию отправили бойцов батальона полиции «Луганск 1», нацгвардейцев и пограничников. По его мнению, "они в полном объеме выполняют возложенные на них задачи по обеспечению правопорядка и безопасности украинских граждан".

Ранее сообщалось, что специальную подготовку для работы на деоккупированных территориях прошли 800 полицейских.

Напомним, на переговорах в Минске 1 октября были достигнуты договоренности о начале разведения сил в Петровском и Золотом. Разведение начнется 7 октября.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
В больнице Днепра умер тяжелораненый боец из МариуполяВ больнице Днепра умер тяжелораненый боец из Мариуполя
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
Рада решила перезагрузить НАПКРада решила перезагрузить НАПК
Гончарук собрался ликвидировать игорные залы как явлениеГончарук собрался ликвидировать игорные залы как явление
Блок рекламы


Похожие новости
Фриз: одностороннее отведение войск может привести к потере территорийФриз: одностороннее отведение войск может привести к потере территорий
Через образовательные центры в украинские вузы за год поступило 1,8 тыс. абитуриентов из Крыма и ОРДЛОЧерез образовательные центры в украинские вузы за год поступило 1,8 тыс. абитуриентов из Крыма и ОРДЛО
Зенитные ракетные войска ВСУ отрабатывают прикрытие важных государственных объектовЗенитные ракетные войска ВСУ отрабатывают прикрытие важных государственных объектов
После просьбы Зеленского сообщать о коррупции в НАБУ поступило более 1,7 тыс. обращенийПосле просьбы Зеленского сообщать о коррупции в НАБУ поступило более 1,7 тыс. обращений
Главу Госсоцслужбы уволили через полтора месяца после назначенияГлаву Госсоцслужбы уволили через полтора месяца после назначения
Оккупанты открыли огонь возле участков разведения сил под Золотым и БогдановкойОккупанты открыли огонь возле участков разведения сил под Золотым и Богдановкой
В Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом
"Евросолидарность" требует объяснений Рябошапки и Пристайко в Раде после публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского"Евросолидарность" требует объяснений Рябошапки и Пристайко в Раде после публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского
Зеленский побывал на учениях МВД по ликвидации последствий техногенной катастрофыЗеленский побывал на учениях МВД по ликвидации последствий техногенной катастрофы
Дело "бриллиантовых" прокуроров после трехлетнего разбирательства в Голосеевском суде передали в ВАКС
Последние новости
Подгружаем последние новости