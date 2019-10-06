Украинские полицейские останутся в Золотом-4 и Катериновке после разведения войск. Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян во время встречи с жителями этих населенных пунктов, сообщается на сайте МВД .

По его словам, количество сотрудников полиции, которые будут нести службу в населенных пунктах на линии соприкосновения увеличено с сегодняшнего дня.

Также он сообщил, что в Золотом-4 личный прием граждан будет проводить начальник полиции Луганской области Сергей Колесник.

Троян напомнил, что после разведения сил у Станицы Луганской на передовую линию отправили бойцов батальона полиции «Луганск 1», нацгвардейцев и пограничников. По его мнению, "они в полном объеме выполняют возложенные на них задачи по обеспечению правопорядка и безопасности украинских граждан".

Ранее сообщалось, что специальную подготовку для работы на деоккупированных территориях прошли 800 полицейских.

Напомним, на переговорах в Минске 1 октября были достигнуты договоренности о начале разведения сил в Петровском и Золотом. Разведение начнется 7 октября.