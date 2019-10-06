На Майдане объявили о создании движения сопротивления капитуляции

На Майдане Независимости объявили о создании движения сопротивления капитуляции. Об этом говорится в зачитанной со сцены резолюции народного вече, которое состоялось в воскресенье, передает корреспондент LB.ua.

"С целью противодействия капитуляции и защиты государственности ветераны, волонтеры, ученые, эксперты, журналисты, общественные организации и активисты создали общественное надпартийное движение сопротивления капитуляции", - говорится в резолюции.

Движение якобы уже объединило "десятки политических партий и общественных организаций".

Участники веча призвали фракции "Голос", "Евросолидарность" и "Батькивщина" создать в Верховной Раде еще одну оппозиционную платформу - "Нет капитуляции" и наладить работу с движением сопротивления.

В резолюции также содержится призыв к президенту, парламенту и Кабмину придерживаться действующего закона об особенностях государственной политики и обеспечении соблюдения государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, который был принят в начале 2018 года.

"РоSSия - агрессор и должна нести полную ответственность за преступления перед Украиной и ситуацией на оккупированных территориях. Донбасс и Крым должны вернуться в Украину вместе без любых условий со стороны Кремля", - говорится в резолюции вече.

Напомним, акция "Нет капитуляции" прошла в воскресенье и в других городах Украины.