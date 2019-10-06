США и КНДР по-разному оценили результаты переговоров по денуклеаризации

Делегация КНДР заявила, что переговоры с рабочей делегацией США по денуклеаризации Северной Кореи провалились, однако американские дипломаты так не считают.

Переговоры в Стокгольме длились 8,5 часов.

" США не выложили на стол переговоров ничего нового. Переговоры не оправдали наши ожидания", - приводит слова главного переговорщика со стороны Пхеньяна Ким Мён Гиля агентство Reuters.

Он возложил всю вину за срыв встречи на США .

Однако Вашингтон не счел провальными переговоры с КНДР и выразил желание продолжать консультации.

"Первые комментарии делегации КНДР не отражают содержание и дух сегодняшних переговоров, продлившихся 8,5 часов. США представили креативные идеи и провели хорошие дискуссии с северокорейскими визави", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

По сообщению Вашингтона, стороны обсудили важность более интенсивных контактов для решения спорных вопросов, связанных с северокорейской ядерной проблемой.

"В конце переговоров США предложили принять приглашение Швеции и провести еще одни переговоры в Стокгольме через две недели. Это позволило бы обсудить все актуальные темы", - отмечается в сообщении Госдепа.

О реакции КНДР на это предложение ведомство не сообщает.

В Госдепартаменте указали на то, что за одну субботу невозможно "преодолеть последствия 70 лет войны и враждебности между США и КНДР ". Там заявили, что для решения спорных вопросов требуется готовность к работе обеих сторон, подчеркнув, что США к такой работе готовы.