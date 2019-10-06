США и КНДР по-разному оценили результаты переговоров по денуклеаризации

Переговоры в Стокгольме длились 8,5 часов.

США и КНДР по-разному оценили результаты переговоров по денуклеаризации
Главный переговорщик со стороны Пхеньяна Ким Мён Гиль
Фото: скриншот из видео

Делегация КНДР заявила, что переговоры с рабочей делегацией США по денуклеаризации Северной Кореи провалились, однако американские дипломаты так не считают.

Переговоры в Стокгольме длились 8,5 часов.

"США не выложили на стол переговоров ничего нового. Переговоры не оправдали наши ожидания", - приводит слова главного переговорщика со стороны Пхеньяна Ким Мён Гиля агентство Reuters.

Он возложил всю вину за срыв встречи на США.

Однако Вашингтон не счел провальными переговоры с КНДР и выразил желание продолжать консультации.

"Первые комментарии делегации КНДР не отражают содержание и дух сегодняшних переговоров, продлившихся 8,5 часов. США представили креативные идеи и провели хорошие дискуссии с северокорейскими визави", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

По сообщению Вашингтона, стороны обсудили важность более интенсивных контактов для решения спорных вопросов, связанных с северокорейской ядерной проблемой.

"В конце переговоров США предложили принять приглашение Швеции и провести еще одни переговоры в Стокгольме через две недели. Это позволило бы обсудить все актуальные темы", - отмечается в сообщении Госдепа.

О реакции КНДР на это предложение ведомство не сообщает.

В Госдепартаменте указали на то, что за одну субботу невозможно "преодолеть последствия 70 лет войны и враждебности между США и КНДР". Там заявили, что для решения спорных вопросов требуется готовность к работе обеих сторон, подчеркнув, что США к такой работе готовы.

Несколько дней назад журнал Time сообщил, что президент США Дональд Трамп готов предложить КНДР снятие некоторых санкций ООН на три года в обмен на ликвидацию ядерного центра в Йонбёне.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
В больнице Днепра умер тяжелораненый боец из МариуполяВ больнице Днепра умер тяжелораненый боец из Мариуполя
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
Рада решила перезагрузить НАПКРада решила перезагрузить НАПК
Гончарук собрался ликвидировать игорные залы как явлениеГончарук собрался ликвидировать игорные залы как явление
Блок рекламы


Похожие новости
КНДР запустила ракеты с подлодки: Совбез ООН собирает закрытое заседаниеКНДР запустила ракеты с подлодки: Совбез ООН собирает закрытое заседание
РоSSийские участники ТКГ заявили о срыве переговоров "нормандской четверки"РоSSийские участники ТКГ заявили о срыве переговоров "нормандской четверки"
Украинские кинематографисты попросили Зеленского не отменять результаты 11-го питчингаУкраинские кинематографисты попросили Зеленского не отменять результаты 11-го питчинга
Представительство ЕС и Посольство Канады в Украине негативно оценили законопроект 1008, - СМИПредставительство ЕС и Посольство Канады в Украине негативно оценили законопроект 1008, - СМИ
Кабмин может утвердить модель анбандлинга "Нафтогаза" до трехсторонних переговоровКабмин может утвердить модель анбандлинга "Нафтогаза" до трехсторонних переговоров
Талибан пригрозил США "большими потерями" из-за отказа от переговоровТалибан пригрозил США "большими потерями" из-за отказа от переговоров
Фюрер РФ заявил о финализации переговоров об обмене удерживаемыми лицамиФюрер РФ заявил о финализации переговоров об обмене удерживаемыми лицами
Великобритания, Франция и Германия призвали в ООН сохранять санкции против КНДРВеликобритания, Франция и Германия призвали в ООН сохранять санкции против КНДР
КНДР угрожают США из-за санкций против ПхеньянаКНДР угрожают США из-за санкций против Пхеньяна
У "Слуги народа" нет переговоров с "Голосом" по поводу коалицииУ "Слуги народа" нет переговоров с "Голосом" по поводу коалиции
Последние новости
Подгружаем последние новости