Зеленский и Лукашенко встретились в Житомире

Президент Беларуси пообещал, что у Украины никогда не будет проблем с севера.

Президент Владимир Зеленский в пятницу впервые встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Встреча началась в Житомире, куда лидеры приехали на второй Форум регионов.

В приветственном выступлении Зеленский сказал, что между Украиной и Беларусью "нет границ, потому что наши люди дружны, ментально близкие, одинаковые".

Лукашенко ответил примерно так же. "Благодарю вас от всей нашей делегации, она огромная - почти полтысячи человек приехали сегодня на близкую нам, можно сказать родную землю. Вы очень тонко заметили, что у нас, несмотря на границу, которую нас заставили выстроить, между людьми нет никаких границ, нет никаких кордонов. Мы понимаем друг друга, хотя и разговариваем на разных языках. Языки наши близки и понятны людям, и устремления также понятны", - сказал он.

Фото: стоп-кадр видео

Лукашенко также добавил, что они с Зеленским давно заочно знакомы.

"Живьем встречаемся здесь, с глазу на глаз, чтобы еще раз сверить наши часы, пройтись по повестке дня наших отношений и договориться. Я почем-то убежден, что все, о чем мы договоримся, будет исполняться", - сказал он.

Лукашенко пообещал, что Украина никогда "не имела проблем с территории Беларуси и с Беларусью и никогда не будете иметь"."Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками, партнерами. Если новая власть захочет иметь с нами братские отношения, за нами дело не станет", - сказал президент Беларуси.

Зеленский после выступления Лукашенко пошутил, что если все договоренности будут исполняться, то нужно побольше договариваться.

Напомним, в июле Зеленский пригласил Лукашенко принять участие в Форуме регионов в Житомире. Президент Беларуси подтвердил свое участие в нем. Это первая встреча президентов двух стран.

Раньше Лукашенко приглашал Зеленского на открытие II Европейских игр, которые проходили в этом году в Беларуси, но президент Украины тогда отказался от поездки в Минск.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего ЯраВокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
В больнице Днепра умер тяжелораненый боец из МариуполяВ больнице Днепра умер тяжелораненый боец из Мариуполя
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
В Саудовской Аравии застрелили телохранителя короляВ Саудовской Аравии застрелили телохранителя короля
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действийЗеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действий
Зеленский заявил о необходимости подключить к интернету сельские школыЗеленский заявил о необходимости подключить к интернету сельские школы
Лукашенко считает, что Украине и Беларуси "не позволят очень сильно дружить"Лукашенко считает, что Украине и Беларуси "не позволят очень сильно дружить"
Зеленский: товарооборот между Украиной и Беларусью должен превысить $6-8 млрдЗеленский: товарооборот между Украиной и Беларусью должен превысить $6-8 млрд
Арестованного в Украине за шпионаж белоруса освободили из-под стражи за день до встречи Зеленского с ЛукашенкоАрестованного в Украине за шпионаж белоруса освободили из-под стражи за день до встречи Зеленского с Лукашенко
Зеленский обратился к украинцам из-за "формулы Штайнмайера" и заверил, что "зрада отменяется"
Лукашенко в пятницу приедет в Украину и впервые встретится с ЗеленскимЛукашенко в пятницу приедет в Украину и впервые встретится с Зеленским
Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера"Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера"
Зеленский заявил, что никогда не встречался с ДжулианиЗеленский заявил, что никогда не встречался с Джулиани
Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера"Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера"
Последние новости
Подгружаем последние новости