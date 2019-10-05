Зеленский заявил о необходимости подключить к интернету сельские школы

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости подключить к интернету сельские школы.

Об этом он сказал на встрече с учителями-победителями конкурсов "Учитель года – 2019" и Global Teacher Prize Ukraine 2019 по случаю Дня работников образования Украины.

Фото: president.gov.ua / Микола Лазаренко

"Очень уважаем вашу профессию. Я думаю, что это одна из самых главных профессий", – подчеркнул глава государства во время встречи в Офисе президента Украины.

Во время встречи учителя коснулись проблем работы сельских школ, в частности необходимости обеспечения равных возможностей и условий обучения детей из городов и учеников, проживающих в селе. Министр образования и науки Украины Анна Новосад отметила, что в государственном бюджете на следующий год планируется увеличить финансирование опорных школ и школ в сельской местности.

Президент также подчеркнул важность подключения школ, в частности в селах, к сети Интернет. Зеленский предложил разработать соответствующую программу с целью привлечения бюджетных средств.

Напомним, летом Зеленский подписал указ об улучшении мобильного интернета в селах.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего ЯраВокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
В больнице Днепра умер тяжелораненый боец из МариуполяВ больнице Днепра умер тяжелораненый боец из Мариуполя
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
В Саудовской Аравии застрелили телохранителя короляВ Саудовской Аравии застрелили телохранителя короля
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действийЗеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действий
Зеленский и Лукашенко встретились в ЖитомиреЗеленский и Лукашенко встретились в Житомире
Зеленский: товарооборот между Украиной и Беларусью должен превысить $6-8 млрдЗеленский: товарооборот между Украиной и Беларусью должен превысить $6-8 млрд
Минобразования намерено урегулировать вопрос о недопуске в школы невакцинированных детейМинобразования намерено урегулировать вопрос о недопуске в школы невакцинированных детей
Русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения с сентября 2020 годаРусскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения с сентября 2020 года
Зеленский обратился к украинцам из-за "формулы Штайнмайера" и заверил, что "зрада отменяется"
ФСБ РоSSии заявило о задержании украинца, который пытался "незаконно попасть в Крым"ФСБ РоSSии заявило о задержании украинца, который пытался "незаконно попасть в Крым"
Fox News: Шокин заявил, что расследование по Burisma прикрыли из-за "страха перед США"Fox News: Шокин заявил, что расследование по Burisma прикрыли из-за "страха перед США"
Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера"Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера"
Зеленский заявил, что никогда не встречался с ДжулианиЗеленский заявил, что никогда не встречался с Джулиани
Последние новости
Подгружаем последние новости