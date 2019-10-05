Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости подключить к интернету сельские школы.

Об этом он сказал на встрече с учителями-победителями конкурсов "Учитель года – 2019" и Global Teacher Prize Ukraine 2019 по случаю Дня работников образования Украины.

Фото: president.gov.ua / Микола Лазаренко

"Очень уважаем вашу профессию. Я думаю, что это одна из самых главных профессий", – подчеркнул глава государства во время встречи в Офисе президента Украины.

Во время встречи учителя коснулись проблем работы сельских школ, в частности необходимости обеспечения равных возможностей и условий обучения детей из городов и учеников, проживающих в селе. Министр образования и науки Украины Анна Новосад отметила, что в государственном бюджете на следующий год планируется увеличить финансирование опорных школ и школ в сельской местности.

Президент также подчеркнул важность подключения школ, в частности в селах, к сети Интернет. Зеленский предложил разработать соответствующую программу с целью привлечения бюджетных средств.

Напомним, летом Зеленский подписал указ об улучшении мобильного интернета в селах.